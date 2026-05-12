Serie A Roma-Lazio slitta a lunedì 18 maggio per motivi di ordine pubblico

La partita tra Roma e Lazio prevista per domenica 17 maggio alle 12.30 è stata rinviata a lunedì 18 maggio a causa di motivi di ordine pubblico e mobilità urbana. La data dello scontro tra le due squadre è stata modificata per garantire la sicurezza durante l’evento e gestire le esigenze di traffico in città. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti e riguarda esclusivamente la data della partita.

La stracittadina non si giocherà più domenica 17 maggio alle 12.30: decisione legata a ordine pubblico e mobilità urbana. Il derby tra Roma e Lazio cambia data. La sfida valida per la penultima giornata di Serie A si disputerà infatti lunedì 18 maggio alle ore 20:45 e non più domenica 17 maggio alle 12:30 come inizialmente previsto dal calendario della Lega Serie A. La decisione è stata presa al termine delle valutazioni effettuate dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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