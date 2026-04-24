Ospitaletto salvo con il monte ingaggi più basso in Serie C | il capolavoro sostenibile di Paolo Musso

L'Ospitaletto si è salvato in Serie C con il monte ingaggi più basso del girone A, conquistando la salvezza con due turni d'anticipo. Il direttore sportivo del club ha spiegato a Fanpage.it come siano state adottate strategie basate su idee chiare, una visione precisa e un uso oculato delle risorse, evitando spese e scorciatoie. La gestione sostenibile ha permesso di mantenere la squadra in categoria senza investimenti eccessivi.