Ospitaletto salvo con il monte ingaggi più basso in Serie C | il capolavoro sostenibile di Paolo Musso
L'Ospitaletto si è salvato in Serie C con il monte ingaggi più basso del girone A, conquistando la salvezza con due turni d'anticipo. Il direttore sportivo del club ha spiegato a Fanpage.it come siano state adottate strategie basate su idee chiare, una visione precisa e un uso oculato delle risorse, evitando spese e scorciatoie. La gestione sostenibile ha permesso di mantenere la squadra in categoria senza investimenti eccessivi.
Paolo Musso, direttore sportivo dell'Ospitaletto, a Fanpage.it il svela i segreti della salvezza del club bresciano nel girone A della Serie C con due giornate d'anticipo col monte ingaggi più basso di tutta la Lega Pro: idee, visione e conoscenze senza sperperare soldi e senza scorciatoie.🔗 Leggi su Fanpage.it
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