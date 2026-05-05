Roma si accende la corsa Champions | il calendario delle squadre in lotta

La Roma ha concluso la 35esima giornata di Serie A con una vittoria per 4-0 contro la Fiorentina. La partita si è svolta nel pomeriggio e ha visto i giallorossi dominare il match dall'inizio alla fine. Questa vittoria porta la squadra a consolidare la sua posizione in classifica, mentre la Fiorentina si prepara per le prossime sfide stagionali. La corsa per la qualificazione in Champions League entra nel suo momento decisivo.

Con la netta vittoria per 4-0 contro la Fiorentina, la Roma ha chiuso la 35esima giornata di Serie A. La classifica in zona Champions è cortissima e son ben quattro le squadre coinvolte. Con tre giornate ancora da disputare analizziamo il calendario incrociato delle formazioni e i possibili scenari in caso di arrivo a pari punti. La situazione attuale in zona Europa. Le tre dirette avversarie della Roma hanno tutte perso punti nel corso della giornata appena conclusa. Il Como ha ottenuto un pareggio per nulla scontato contro il Napoli, mentre il Milan è crollato a Sassuolo, raccogliendo così solo 4 punti nelle ultime 5 partite. A stravolgere...🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, si accende la corsa Champions: il calendario delle squadre in lotta Notizie correlate Lotta Champions, si accende la corsa per il quarto posto! Milan, Juve, Como e Roma si giocano due posti: i calendari a confrontoCalciomercato Torino: prende quota la suggestione per il clamoroso ritorno di Darmian. Leggi anche: Champions, 4 squadre in lotta per un solo posto: il calendario a confronto di Como, Juventus, Roma e Atalanta Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Archivio chiuso, servizi sospesi e dipendenti segnalati. Si accende la protesta dei lavoratori della Gnam; Fotografia Europea, via Roma si accende: I fantasmi non esistono; Inchiesta Rocchi, cambia tutto: Inter parte lesa per il rigore con la Roma? Si accende la polemica; Concertone 2026, Roma si accende: dodici ore di musica tra big, emergenti e impegno · CosenzaChannel.it. Inchiesta Rocchi, cambia tutto: Inter parte lesa per il rigore con la Roma? Si accende la polemicaLa Procura di Milano punta ora i fari sulla gara di San Siro della scorsa stagione Inter-Roma con il contatto assai dubbio tra Ndicka e Bisseck e potrebbe chiedere gli audio integrali del Var Di Bello ... sport.virgilio.it Oosterwolde per la difesa e due obiettivi del Lipsia: si accende il mercato della RomaUn difensore, un centrocampista e un attaccante: i giallorossi scaldano i motori per il mercato in entrata. msn.com Mancio #ASRoma - facebook.com facebook Si comincia il 6 maggio a #Roma parliamo delle vittime civili fatte da noi italiani (e rimosse) in Catalogna Il 9 a #Torino a Costellazioni, casa del popolo Estella Il 10 con la senatrice Pirro su salute, disabilità, futuro Il 13 con Emergency a #Bologna curare in gue x.com