Serie A il prefetto sposta a lunedì sera Roma-Lazio Slittano anche i match di Juve Milan Napoli e Como La Lega | ricorriamo al Tar

La prefettura di Roma ha spostato a lunedì sera l'incontro tra le due squadre romane, modificando gli orari delle partite di domenica della 37ª giornata di Serie A. Anche i match di Juventus, Milan, Napoli e Como sono stati rinviati rispetto alla programmazione originale. La Lega calcio ha annunciato che presenterà ricorso al Tar contro questa decisione. La nuova programmazione interessa diverse squadre e si discute in queste ore sulle conseguenze di tali cambiamenti.

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Roma, 12 maggio 2026 - La prefettura di Roma ha rivoluzionato gli orari dei match di Serie A di domenica della 37esima giornata. Il derby romano Roma-Lazio, che rischiava di sovrapporsi agli incontri di tennis degli Internazionali, è stato fatto slittare a lunedì sera, alle 20.45. Così come le altre 4 sfide nella corsa alla Champions previste. "Alla luce delle valutazioni effettuate in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali BNL d'Italia, in corso presso il Foro Italico, è stato disposto che l'incontro di calcio Roma - Lazio si disputerà nella giornata di lunedì 18 maggio 2026, con inizio alle ore 20.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A, il prefetto sposta a lunedì sera Roma-Lazio. Slittano anche i match di Juve, Milan, Napoli e Como. La Lega: ricorriamo al Tar ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Serie A, il prefetto fa slittare Roma-Lazio a lunedì sera. Spostati anche i 4 match per la corsa alla ChampionsRoma, 12 maggio 2026 - La prefettura di Roma ha rivoluzionato gli orari dei match di Serie A di domenica della 37esima giornata. Leggi anche: Roma-Lazio lunedì, slittano anche altri 4 match della corsa Champions. Ma la Lega non ci sta Argomenti più discussi: Derby Roma-Lazio, oggi il Comitato in Prefettura: decisione condivisa, si va verso lo spostamento a lunedì sera alle 20.45; Quando si gioca il derby di Roma? La Lega annuncia il calendario ufficiale, oggi il vertice in Prefettura: può ancora cambiare tutto; Derby Roma-Lazio, cambia data: ecco quando si gioca ufficialmente; Roma-Lazio, De Siervo anticipa quando si gioca il derby: gli orari ufficiali della penultima di Serie A. LEGA SERIE A - Roma-Lazio, si va verso il ricorso urgente al Tar contro la decisione del Prefetto, l'a.d. Luigi De Siervo commenta: Serenità ift.tt/QvHfe25 x.com Lazio-Roma si gioca lunedì alle 20:45: la Prefettura stravolge il calendario delle partite, la Lega Serie A ricorre al TARIl programma della 37ª giornata di Serie A cambia ancora. La concomitanza della partita, inizialmente programmata per domenica alle 12:30, con gli Internazionali ... fanpage.it