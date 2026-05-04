Serie A poker della Roma alla Fiorentina | ora è bagarre per la corsa Champions

La Roma ha vinto 4-0 contro la Fiorentina nel posticipo di Serie A, portandosi momentaneamente alle spalle delle concorrenti in classifica. La partita si è conclusa con quattro reti segnate dalla squadra giallorossa, mentre la Fiorentina non è riuscita a reagire. La vittoria ha permesso alla Roma di salire a una posizione favorevole, contribuendo alla lotta per un posto in Champions League. La corsa alle prime quattro posizioni resta molto aperta.

La Roma fa il suo dovere contro la Fiorentina nel posticipo di Serie A e torna prepotentemente in corsa per un posto in Champions League Nessuno sembra volerci andare, eppure serve a tutti disperatamente. Le qualificate in Serie A alla prossima Champions League devono ancora delinearsi, fatta eccezione per l’Inter che è già matematicamente campione d’Italia. La Roma stasera aveva un banco di prova importante contro la Fiorentina e non ha fallito l’appuntamento con la vittoria. I giallorossi hanno subito approcciato bene alla gara e poi hanno dilagato. Il 4-0 finale si compone delle reti di Mancini e Wesley – già al 17esimo minuto -, poi anche Hermoso e Pisilli.🔗 Leggi su Sportface.it

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