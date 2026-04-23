Anticipi e posticipi Serie A Napoli in campo di lunedì sera nella terzultima giornata

La Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari delle partite della 36esima giornata. Il Napoli giocherà in un turno infrasettimanale il lunedì sera contro il Bologna, in una delle ultime giornate di campionato. La partita si svolgerà in notturna, come parte degli anticipi e posticipi stabiliti per questa fase del campionato.

La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e posticipi della 36esima giornata di campionato. Il Napoli, per l'occasione scenderà in campo nel ‘monday night’ contro il Bologna. L'appuntamento è fissato per lunedì 11 maggio alle ore 20.45 allo stadio Maradona. .🔗 Leggi su Napolitoday.it

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