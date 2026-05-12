Serie A Abodi | Derby di Roma e Internazionali? Brutto che ci si trovi davanti ad un giudice

Il ministro dello sport ha espresso preoccupazione riguardo alla collocazione delle partite di Serie A, in particolare il derby di Roma e l'incontro tra Milan e Genoa. Durante una dichiarazione, ha affermato che è spiacevole trovarsi di fronte a una situazione in cui due eventi di rilievo vengono confrontati o si sovrappongono in modo tale da richiedere l'intervento di un giudice.

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Continua a tenere banco in Serie A la gestione della 37esima e penultima giornata di campionato. Dopo la decisione della prefettura di Roma di spostare il derby tra giallorossi e biancocelesti a lunedì sera, modificando così anche tutte le partite legate alla corsa alla Champions League (Milan incluso), sono arrivate anche le dichiarazioni del Ministro dello Sport Andrea Abodi. «Capisco il presupposto della contemporaneità con altre partite che concorrono al raggiungimento di un obbiettivo e l’esigenza della Lega Serie A di mettere tutti insieme, ma si doveva immaginare prima di non fare il derby in questa giornata. Però ormai le cose sono fatte.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie A, Abodi: “Derby di Roma e Internazionali? Brutto che ci si trovi davanti ad un giudice” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Abodi sul caos Lega Serie A Prefettura: «È brutto per l’opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice. Queste scelte vanno fatte a monte!»Calciomercato Inter: Pavard annuncia l’addio al Marsiglia e ‘prenota’ il ritorno in nerazzurro. Come ci si veste agli Internazionali di Roma 2026Gli Internazionali di Roma sono uno di quei posti dove dopo esserci entrato, capisci che tutto gira attorno al tennis, ma non tutti sono là solo per... Argomenti più discussi: Il derby Roma-Lazio senza data e orario: dietro l’ennesima figuraccia della Serie A c’è la presunzione del calcio; Abodi: Derby? Sensato evitare un sovraccarico. Torino può ospitare il pattinaggio dei Giochi 2030; Serie A, Abodi interviene sul derby Roma-Lazio e sul ricorso al Tar; Derby Roma-Lazio e tennis, che intreccio: la Champions si gioca a pranzo. Il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ai microfoni di RTL 102.5 sullo slittamento a lunedì sera del derby di Roma di Serie A x.com Presidente di Lega Serie A Simonelli: Perché il derby di Roma è alle 12:30? Offre grande visibilità in Asia e rappresenta una scelta che si inserisce in una tendenza più ampia di espansione globale della Serie A. reddit La Lega Serie A minaccia il Prefetto per il rinvio del derby di Roma: Lo revochi o faremo ricorsoLa Lega Serie A attacca la decisione del Prefetto di Roma di spostare il derby Roma-Lazio a lunedì 18 maggio: chiesta la revoca del provvedimento, altrimenti ... fanpage.it