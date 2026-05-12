Durante gli Internazionali di Roma del 2026, l’attenzione si concentra anche sul modo in cui i partecipanti e gli spettatori si presentano. Tra outfit eleganti e abbigliamento casual, le scelte di stile riflettono le tendenze del momento e le occasioni di visita. Le immagini delle giornate sportive mostrano un’ampia varietà di look, che spaziano dagli abiti più formali a quelli più informali, in un mix di praticità e moda.

Gli Internazionali di Roma sono uno di quei posti dove dopo esserci entrato, capisci che tutto gira attorno al tennis, ma non tutti sono là solo per il tennis. Il Foro Italico durante il torneo funziona così: c’è chi corre da un campo all’altro per vedere un tie-break, chi passa un’ora fermo davanti a un caffè guardando la gente passare, chi arriva vestito come se dovesse entrare in hospitality anche senza avere il pass. E forse è proprio questo il punto. Gli Internazionali, negli ultimi anni, sono diventati uno dei pochi eventi italiani dove sport, moda e lifestyle convivono in maniera completamente naturale, senza il bisogno di trasformare tutto in modo performativo.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come ci si veste agli Internazionali di Roma 2026

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