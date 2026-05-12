Abodi sul caos Lega Serie A Prefettura | È brutto per l’opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice Queste scelte vanno fatte a monte!
Il presidente della Lega Serie A ha commentato la situazione di tensione tra la stessa lega e la Prefettura di Roma riguardo allo slittamento del Derby della Capitale. Ha sottolineato che è negativo per l’opinione pubblica che si arrivi davanti a un giudice, aggiungendo che queste decisioni dovrebbero essere prese in modo preventivo. La questione ha coinvolto anche altri soggetti istituzionali, rendendo il finale di stagione caratterizzato da un acceso dibattito.
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