Abodi sul caos Lega Serie A Prefettura | È brutto per l’opinione pubblica che ci si trovi davanti ad un giudice Queste scelte vanno fatte a monte!

Il presidente della Lega Serie A ha commentato la situazione di tensione tra la stessa lega e la Prefettura di Roma riguardo allo slittamento del Derby della Capitale. Ha sottolineato che è negativo per l’opinione pubblica che si arrivi davanti a un giudice, aggiungendo che queste decisioni dovrebbero essere prese in modo preventivo. La questione ha coinvolto anche altri soggetti istituzionali, rendendo il finale di stagione caratterizzato da un acceso dibattito.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui