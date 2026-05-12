Serie A 2025-2026 calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 37a Giornata

La 37ª giornata di Serie A 2025-2026 si avvicina e le partite sono state programmate con orari ufficiali, tra anticipi e posticipi, disponibili sulle piattaforme DAZN e Sky. Cinque incontri si svolgeranno tutte alle 12 e potrebbero determinare le qualificazioni in Champions League. La programmazione include anche dirette televisive, con i dettagli aggiornati su orari e modalità di visione.

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