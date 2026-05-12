Serie A 2025-2026 calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 37a Giornata
La 37ª giornata di Serie A 2025-2026 si avvicina e le partite sono state programmate con orari ufficiali, tra anticipi e posticipi, disponibili sulle piattaforme DAZN e Sky. Cinque incontri si svolgeranno tutte alle 12 e potrebbero determinare le qualificazioni in Champions League. La programmazione include anche dirette televisive, con i dettagli aggiornati su orari e modalità di visione.
Scopri dove vedere le partite della 37ª giornata di Serie A su DAZN e Sky. Orari ufficiali, anticipi e posticipi aggiornati Le cinque partite che possono valere un posto in Champions tutte alle 12.30, Inter-Verona alle 15.00, Atalanta-Bologna alle 18.00 e le sfide salvezza alle 20.45. Lega calcio Serie A torna all'antica e programma tutte le dieci sfide della penultima giornata di Serie A Enilive per domenica 17 maggio. Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e Pisa-Napoli, si giocheranno in contemporanea alle 12.30. Alle 18.00 Atalanta-Bologna, lasciando la sola Inter-Verona alle 15.00. Alle 20.45, invece, spazio alla lotta salvezza con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese.🔗 Leggi su Digital-news.it
Notizie correlate
Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 33 - 34 - 35 giornataLa Serie A Enilive 2025/2026 entra nel suo rush finale: le 20 squadre si preparano a giocare le giornate decisive per lo scudetto, le posizioni...
Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 34 - 35 - 36 giornataLa Serie A Enilive 2025/2026 entra nel suo rush finale: le 20 squadre si preparano a giocare le giornate decisive per lo scudetto, le posizioni...
Argomenti più discussi: Quando ci sarà il sorteggio per il calendario di Serie A Enilive: guardalo live su DAZN!; Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky; Beach Soccer LND: Location, date e calendario della stagione 2026; Calendario, risultati, marcatori delle partite dell'Hellas Verona della stagione 2025/2026.
Calendario Serie A Enilive 2025-2026 - 37a Giornata La programmazione televisiva verrà comunicata successivamente 17/05/2026 DOMENICA 12:30 COMO - PARMA 17/05/2026 DOMENICA 12:30 GENOA - MILAN 17/05/2026 DOMENICA 12:30 JUVENTU facebook
SI CHIUDE LA SERIE B 2025/2026 - I VERDETTI In Serie A: Venezia e Frosinone Playoff: Monza vs Modena/Juve Stabia e Palermo vs Catanzaro/Avellino Playout: Sudtirol-Bari In Serie C: Reggiana, Spezia e Pescara x.com
Calendario settimanale - 04 maggio 2026 reddit
Calendario Serie A 2025/2026: tutte le date e le partiteStiamo combattendo una battaglia contro la pirateria. Il nostro Paese ci ha consentito di creare una piattaforma digitale che nell'arco di tre minuti consente di bloccare contenuti trasmessi su IPTV. tuttosport.com