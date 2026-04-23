Serie A 2025-2026 calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 34 - 35 - 36 giornata

La stagione 2025-2026 della Serie A si avvia alle ultime settimane, con le giornate 34, 35 e 36 che si avvicinano. Il calendario degli anticipi e posticipi è stato definito, con alcune partite trasmesse in diretta da DAZN e Sky. Le 20 squadre sono pronte a scendere in campo per le ultime sfide che potrebbero decidere la classifica finale, le qualificazioni europee e la permanenza in massima divisione.

La Serie A Enilive 20252026 entra nel suo rush finale: le 20 squadre si preparano a giocare le giornate decisive per lo scudetto, le posizioni europee e la salvezza. La Lega Serie A ha reso ufficiali date e orari di anticipi e posticipi dalla 34ª alla 36ª giornata, offrendo un calendario fitto di sfide ad alta tensione. La 34ª giornata, in programma dal 24 al 27 aprile, si apre venerdì alle 20.45 con l'anticipo Napoli-Cremonese e vivrà il suo momento clou nel big match Milan-Juventus, in programma al Meazza per domenica sera. Attenzione anche a Bologna-Roma, confronto che richiama il precedente in Europa League e che potrebbe incidere sulla corsa all'Europa, e a Verona-Lecce, sfida delicatissima in chiave salvezza.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 34 - 35 - 36 giornata Notizie correlate Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 33 - 34 - 35 giornataLa Serie A Enilive 2025/2026 entra nel suo rush finale: le 20 squadre si preparano a giocare le giornate decisive per lo scudetto, le posizioni... Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 30 - 31 - 32 - 33 - 34 giornataLa programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 seguirà un format distribuito su quattro giorni, con slot orari... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Serie A, anticipi e posticipi fino alla 35^ giornata; Serie A, quante partite mancano alla fine del campionato 2025-2026?; Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky; Corsa Champions, si apre la lotta per il 3° e 4° posto: ora anche il Milan rischia. LBA | Calendario, risultati e classifica 27^ giornata 2025-2026Ventisettesima giornata della stagione regolare della serie A 2025-26, che è l'edizione numero 104 del massimo campionato di pallacanestro italiano, con ... pianetabasket.com Fantacalcio, 34° giornata di Serie A campionato 2025/2026Il fantacalcio in tempo reale sulla 34a giornata del Campionato di Serie A. Informazioni per fantallenatori: consigli, convocati e pagelle ... calciomagazine.net Kevin McKidd entra nel cast della serie di Harry Potter dopo l'addio a Grey's Anatomy Secondo una teoria l'attore potrebbe interpretare il ruolo di Arthur Weasley nel nuovo show. L'indizio L'attrice Gracie Cochrane, che interpreterà Ginny, ha iniziato a seguir - facebook.com facebook Tineco FLOOR ONE Fold: in Italia la serie di lavapavimenti flessibile e silenziosa x.com