Serie A 2025-2026 calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 33 - 34 - 35 giornata

Nella stagione 2025-2026 della Serie A, il calendario si presenta ricco di anticipi, posticipi e dirette televisive su DAZN e Sky. Le giornate 33, 34 e 35 vedono le squadre affrontarsi in partite decisive, mentre la corsa allo scudetto, alle qualificazioni europee e alla salvezza entra nel suo momento cruciale. La competizione si avvia verso le fasi finali, con molte sfide ancora da disputare.

La Serie A Enilive 20252026 entra nel suo rush finale: le 20 squadre si preparano a giocare le giornate decisive per lo scudetto, le posizioni europee e la salvezza. La Lega Serie A ha reso ufficiali date e orari di anticipi e posticipi dalla 33ª alla 35ª giornata, offrendo un calendario fitto di sfide ad alta tensione. Il 33º turno si apre venerdì 17 aprile con Sassuolo-Como alle 18.30 e Inter-Cagliari alle 20.45. Sabato sera spazio a Roma-Atalanta, scontro diretto per i piazzamenti europei, mentre domenica sarà il turno di Juventus-Bologna, altra partita chiave in chiave qualificazione alle coppe continentali. In coda, Cremonese-Torino e Lecce-Fiorentina rappresentano due confronti fondamentali per gli equilibri della lotta salvezza.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 33 - 34 - 35 giornata Notizie correlate Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 30 - 31 - 32 - 33 - 34 giornataLa programmazione generale delle partite del Campionato di Serie A Enilive 2025/2026 seguirà un format distribuito su quattro giorni, con slot orari... Leggi anche: Serie A 2025-2026, calendario anticipi e posticipi dirette tv DAZN Sky 25 - 26 - 27 giornata Altri aggiornamenti Temi più discussi: Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Serie A 2025-26, dove vedere tutte le partite del campionato in diretta tv: Dazn o Sky; Inter-Napoli, lotta Scudetto: calendario a confronto a 6 dalla fine; Serie A, la classifica della stagione 2025-2026. Serie A 2025-2026, calendario anticipi posticipi dirette tv DAZN Sky 33 - 34 - 35 giornataLa Serie A Enilive 2025/2026 entra nel suo rush finale: le 20 squadre si preparano a giocare le giornate decisive. Leggi i dettagli su Digital-News.it. digital-news.it Classifica marcatori Serie A | Malen può superare Lautaro? I calendari a confrontoLa classifica marcatori della Serie A 2025/2026 entra nel vivo in questo rush finale del campionato: Malen sfida ... fantamaster.it Definita la 35ª giornata di Serie A MD 35 | Atalanta v Genoa, 2/5, 20.45 CEST #GoAtalantaGo facebook Un venerdì pieno di stelle Le migliori teste di serie sono ancora in gara in Germania e in Francia e sono pronte a darsi battaglia per conquistare le semifinali Il WTA 500 di Stoccarda e il WTA 250 di Rouen sono in diretta in chiaro su SuperTennis x.com