Serate delle Lucciole al Parco di Pantanello
Con l’arrivo della bella stagione, il Parco di Pantanello ospita le Serate delle Lucciole, un evento che si ripete ogni anno e attrae visitatori di tutte le età. Durante queste serate, le luci delle lucciole creano un’atmosfera particolare nel parco, offrendo un’occasione per osservare da vicino questi insetti notturni. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti per la tutela dell’ambiente e della biodiversità locale.
Con l’arrivo della bella stagione torna un appuntamento suggestivo che colpisce grandi e piccini le.Nella splendida oasi che custodisce ambienti incontaminati restituiti alla natura si può ammirare il volo di questi piccoli e luminosi insetti che.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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