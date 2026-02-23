Guida al Festival di Sanremo 2026 | partecipanti ospiti duetti voto e televoto Il programma delle serate

Il Festival di Sanremo 2026 è stato programmato a causa di un interesse crescente per la musica italiana e per le emozioni che suscita tra il pubblico. Le serate, dal 24 al 28 febbraio, presenteranno artisti, ospiti e duetti che attirano l’attenzione di milioni di telespettatori. La gara si svolge attraverso votazioni e televoto, mentre i cantanti si preparano a esibirsi davanti a una platea appassionata. La settimana si conclude con le ultime emozioni e sorprese.

Sanremo, 23 febbraio 2026 – È di nuovo settimana di Festival. Da martedì 24 a sabato 28 febbraio Sanremo torna a scandire le serate italiane tra musica, televoti, giurie, polemiche e superospiti. Alla guida c'è Carlo Conti, per il secondo anno consecutivo – il quinto complessivo – affiancato da Laura Pausini come co-conduttrice e da una squadra di co-conduttori annunciati nel corso delle settimane. Si parte con Can Yaman. Poi l'eccentrico trio formato da Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo Petrolo. La terza sera tocca alla top model Irina Shayk e il comico Ubaldo Pantani, la quarta alla supermodella Bianca Balti.