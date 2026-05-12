Sequestro preventivo di beni per 1,5 milioni nei confronti di una società che opera nell’assistenza agli anziani
Un decreto di sequestro preventivo ha interessato una società del settore assistenziale agli anziani, con un valore stimato di circa 1,5 milioni di euro. L'atto è stato emesso da un giudice e riguarda beni della società. L'operazione si inserisce in un procedimento legale ancora in corso, senza ulteriori dettagli sulla natura delle contestazioni. La società coinvolta non ha ancora commentato pubblicamente l'accaduto.
E seguito un decreto di sequestro preventivo per un valore di circa 1,5 milioni di euro, emesso dal G.I.P. del Tribunale alla sede, nei confronti di una società a responsabilità limitata operante a Napoli nel settore dell’assistenza agli anziani, e di due persone fisiche, rispettivamente.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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