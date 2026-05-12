Sequestro preventivo di beni per 1,5 milioni nei confronti di una società che opera nell’assistenza agli anziani

Un decreto di sequestro preventivo ha interessato una società del settore assistenziale agli anziani, con un valore stimato di circa 1,5 milioni di euro. L'atto è stato emesso da un giudice e riguarda beni della società. L'operazione si inserisce in un procedimento legale ancora in corso, senza ulteriori dettagli sulla natura delle contestazioni. La società coinvolta non ha ancora commentato pubblicamente l'accaduto.

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