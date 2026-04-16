Giro di fatture per operazioni inesistenti da oltre 2 miliardi | scatta sequestro preventivo contro una società

Le autorità hanno disposto un sequestro preventivo contro una società coinvolta in un giro di fatture false per operazioni inesistenti, con un valore superiore a due miliardi di euro. L’indagine riguarda un presunto sistema di frode che coinvolge diverse persone e aziende, con transazioni che si svolgevano tra Italia, altri paesi europei e il mar dei Caraibi. La procedura si inserisce in un’indagine più ampia su attività finanziarie illecite di vaste proporzioni.

Il sospetto è quello di una maxi frode miliardaria che, fra persone e società, viaggiava tra Italia, Europa e mar dei Caraibi. I finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Ravenna, hanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torino nei.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Brescia, maxi frode fiscale da 76 milioni di euro: così emettevano fatture per operazioni inesistentiÈ di nove persone e tre società indagate, oltre a un sequestro preventivo di oltre 6,5 milioni di euro, il bilancio di un’operazione condotta dal... Rsa e fatture per operazioni inesistenti: due arresti. I nomiArresti domiciliari per l’imprenditore brindisino Michele Schettino, 50 anni, indicato dagli inquirenti come amministratore di fatto e dominus di una... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Giro di fatture false nel mobile imbottito; Fatture false e finti crediti nel settore del mobile imbottito: sequestro da 3 milioni di euro a un'azienda; Fatture false nel settore del mobile imbottito. Sotto sequestro beni per 3 milioni di euro; Frode su fondi Covid e Pnrr, scoperto sistema da 3,5 milioni: tre indagati. Ravenna, operazione Ghost Credits: giro di fatture false per oltre 2 miliardi di euro, scoperta la truffa deI software VIDEOI finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna, hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Gip ... corriereromagna.it Solofra, giro di fatture da 350 milioni:13 misure cautelari Coinvolti anche tre commercialistiTredici misure cautelari, tra cui otto arresti domiciliari, sono state eseguite dai militari della Guardia di Finanza di Solofra su disposizione del Gip del Tribunale di Avellino, al termine di un’art ... irpiniaoggi.it Impresa edile in odor di mafia: maxi sequestro da 2 milioni Un grosso giro di denaro dietro... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Concluso il giro di nomine nelle partecipate, Palazzo Chigi deve decidere sul futuro di Caravelli, che scade a maggio come direttore dell’intelligence estera (Aise). Lui punta al rinnovo, ma non mancano i contendenti. Su Strategikon ( @Linkiesta) x.com