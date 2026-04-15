Sequestro di beni per oltre 2 milioni di euro nei confronti di affiliati al clan dei Casalesi

Il Tribunale di S. Maria C.V. ha disposto il sequestro di beni per un valore superiore a due milioni di euro nei confronti di persone ritenute affiliate al clan dei Casalesi. L’operazione riguarda immobili, aziende e conti bancari. L’indagine ha portato alla confisca di numerosi beni intestati a soggetti coinvolti in attività illecite legate alla criminalità organizzata. La decisione è stata presa dalla Sezione Misure di Prevenzione del tribunale.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Tribunale di S. Maria C.V. – Sezione Misure di Prevenzione – ha emesso due provvedimenti di sequestro, cui sta dando esecuzione la Direzione Investigativa Antimafia, che traggono origine da tre proposte di misura di prevenzione, patrimoniali e personali, avanzate dal Procuratore della Repubblica di Napoli e dal Direttore della DIA, redatte a carico di soggetti di elevato spessore criminale, i quali hanno fornito storicamente uno stabile e rilevante contributo all’associazione di tipo mafioso denominata “clan dei casalesi” nelle sue diverse articolazioni. Un primo provvedimento ha raggiunto un importante affilato...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sequestro di beni per oltre 2 milioni di euro nei confronti di affiliati al clan dei Casalesi Blitz a Caserta e Napoli contro la criminalità organizzata: eseguite 23 misure cautelari a carico di presunti affiliati al clan dei Casalesi e disposto un sequestro di beni da 40 milioni di euroContinua senza sosta la lotta alla criminalità organizzata da parte delle autorità italiane. Clan dei Casalesi - Zagaria sotto assedio a Caserta, 23 arresti e maxi sequestro di beni per 40 milioniÈ di 23 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro il clan dei Casalesi, fazione Zagaria, attivo nella...