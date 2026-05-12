Roma | sequestri di persona torture e bombe misure cautelari per sei persone

Da tgcom24.mediaset.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, sei persone sono state colpite da misure cautelari in relazione a accuse di sequestri di persona finalizzati all’estorsione, utilizzo di torture sui sequestrati e lancio di bombe carta vicino alle auto o alle abitazioni dei loro parenti. Le indagini hanno portato alla luce diverse operazioni di questo tipo, con dettagli relativi alle modalità e ai luoghi coinvolti. Le autorità hanno eseguito le misure restrittive, proseguendo le verifiche sulle singole responsabilità.

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Sequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto o nei pressi delle abitazioni dei parenti. I carabinieri con un'indagine coordinata dalla Dda di Roma hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. Sei le misure cautelari in corso di esecuzione da parte dei militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia in esecuzione di un'ordinanza del gip di Roma: tre in carcere per altrettanti uomini, arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una donna e l'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per altre due presunte complici.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Video CC: Ostia - Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano

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