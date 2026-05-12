Quattro persone sono state arrestate a Ostia nell’ambito di un’indagine che ha portato alla scoperta di un gruppo criminale coinvolto in sequestri di persona, atti di tortura e attentati con bombe. Le accuse riguardano anche estorsioni legate alla scomparsa di un borsone contenente un milione di euro. Le forze dell’ordine hanno individuato e fermato i sospetti, che sarebbero responsabili di diversi atti di violenza e intimidazione.

È di sei persone raggiunte da misure cautelari il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri a Ostia, dove un gruppo criminale è stato accusato di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall’uso di armi. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, è stata condotta dopo mesi di indagini su una serie di episodi di violenza legati alla sparizione di un borsone contenente denaro e orologi di lusso. Le indagini Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è scattata nelle prime ore della mattina, quando i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di sei persone, suddivise equamente tra tre donne e tre uomini.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sequestri di persona a Ostia, torture e bombe per un borsone scomparso con dentro 1 milione di euro: 4 arresti

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