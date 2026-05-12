A Ostia è in corso un'indagine su un episodio di scomparsa di un borsone contenente un milione di euro e orologi di lusso. Nell'inchiesta sono stati eseguiti sequestri di persona con l'accusa di estorsione e si sono verificati episodi di tortura sui rapiti. Sono stati inoltre trovati dispositivi esplosivi, come bombe carta, usati contro le auto delle vittime o vicino alle case dei loro familiari. Cinque persone sono state arrestate nell'ambito delle indagini.

La sparizione di un borsone pieno di soldi e orologi per un milione di euro. Poi i sequestri di persona a scopo di estorsione, le torture sui rapiti e le bombe carta sulle loro auto o nei pressi delle abitazioni dei parenti. I carabinieri con un’indagine coordinata dalla Dda di Roma hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. Sei le misure cautelari da parte dei militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia: tre in carcere per altrettanti uomini, arresti domiciliari con braccialetto elettronico per una donna e l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per altre due presunte complici.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ostia, la sparizione di un borsone con un milione di euro, poi sequestri e torture: 5 arresti

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