Ostia blitz antimafia | sequestri torture e bombe carta per un borsone da un milione

Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri del Nucleo Investigativo hanno condotto un’operazione a Ostia che ha portato al sequestro di vari oggetti e armi. Durante il blitz sono stati trovati e sequestrati strumenti usati per torture e bombe carta, oltre a un borsone contenente circa un milione di euro in denaro contante. L’intervento si inserisce in un’indagine sulla presenza di attività criminali nella zona.

Ostia, 12 maggio 2026 – Dalle prime ore della mattina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, sotto la direzione e il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) della Procura della Repubblica di Roma, stanno dando esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari nei confronti di 6 persone (3 donne e 3 uomini). Sul loro conto sono stati raccolti gravi elementi indiziari in ordine alla commissione di reati di sequestro a scopo di estorsione ed estorsione aggravata dall’uso delle armi e dall’azione in più persone riunite. L’operazione, che ha portato alla luce dati di straordinaria gravità, ha avuto ad oggetto un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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