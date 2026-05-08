Bergamo 15enne sorpreso con una pistola da softair in classe | sequestrata

A Bergamo, un ragazzo di 15 anni è stato trovato in classe con una pistola softair, che è stata sequestrata dagli agenti. La vicenda si è verificata poche ore dopo che un 13enne in Puglia era stato sorpreso a vantarsi con i compagni di scuola media di possedere un’arma simile. Entrambi i casi sono stati segnalati alle autorità scolastiche e alle forze dell’ordine.

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È andato a scuola a Bergamo con un'arma da softair nello zaino, pronto ad aprire il fuoco e far volare proiettili in plastica dura grazie al meccanismo ad aria compressa. Per questo un ragazzo di 15 anni è stato denunciato. Ad allertare la polizia altri studenti della scuola, nella città alta, che avevano notato nella cartella del giovane una pistola senza tappo rosso. Poche ore prima un 13enne era stato bloccato in una scuola media pugliese, dove aveva portato una pistola scacciacani., Subito dopo aver allertato le forze dell'ordine, gli agenti sono intervenuti a Bergamo individuando il 15enne. Dopo aver perquisito lo zaino, gli hanno sequestrato l'arma e lo hanno denunciato per la violazione della normativa vigente in materia di armi.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, 15enne sorpreso con una pistola da softair in classe: sequestrata Notizie correlate Bergamo, studente di 15 anni fermato: aveva una pistola softair nello zaino, scatta la denunciaQuesta mattina, a Bergamo Alta, un ragazzo di 15 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato. A scuola con una pistola da soft air nello zaino: 15enne denunciatoL’intervento della polizia di stato in un istituto dopo che il ragazzo si aggirava nei pressi di Città Alta: l’arma non aveva il tappo rosso...