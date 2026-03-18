I Carabinieri di Villaricca, in provincia di Napoli, hanno individuato un canile abusivo che si trovava in una struttura in muratura con gabbie recintate. Alcune di queste gabbie erano dotate di lampade riscaldanti destinate ai cuccioli neonati. La struttura è stata sequestrata dalle autorità.

Un canile abusivo è stato scoperto dai Carabinieri a Villaricca, in provincia di Napoli. La struttura si presentava come un complesso in muratura di gabbie recintate, dotate in alcuni casi anche di lampade riscaldanti per i cuccioli neonati. Il tutto era stato realizzato senza autorizzazione. All’interno i militari hanno trovato 26 esemplari di barboncini toy. L’uomo ritenuto titolare del canile pubblicizzava la rivendita su TikTok mostrando nei suoi video i barboncini venduti per somme tra i 1.000 e i 1.200 euro. Dal sopralluogo è emerso l’ambiente malsano in cui i cani erano costretti a vivere, tra i liquami e gli escrementi, in ambienti promiscui e ristretti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Napoli, scoperto canile abusivo a Villaricca: struttura sequestrata

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