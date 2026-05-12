Il WeWorld Festival ha dedicato un evento alle partigiane dimenticate, sottolineando il ruolo delle donne nella Resistenza. L'iniziativa si inserisce in un contesto di riflessione sulla lotta contro le discriminazioni e le oppressioni, portando all'attenzione del pubblico le storie di coloro che hanno combattuto per la libertà. L'attenzione si è concentrata sull'importanza del contributo femminile in quei periodi storici, spesso trascurato nei ricordi ufficiali.

La lotta quotidiana che coinvolge tutti i Paesi in cui si combatte la libertà e la discriminazione di genere è uno dei temi fondamentali su cui si basa la sedicesima edizione del WeWorld Festival, dal 15 al 17 maggio a BASE Milano, con il racconto in prima persona di contesti di guerra in cui le donne affrontano disuguaglianze amplificate tra diritti negati e vulnerabilità crescenti che hanno sempre al centro il corpo delle donne. Il tema di quest’anno è: Unite e plurali meglio parlarne prima che mai – un invito a creare spazi di dialogo capaci di attraversare differenze: dai corpi alla maternità, dalla sessualità all’educazione affettiva, dall’indipendenza economica alle nuove maschilità, fino al contrasto alle disuguaglianze di genere.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “Senza le donne la Resistenza non sarebbe stata la stessa”: il WeWorld Festival celebra le partigiane dimenticate

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