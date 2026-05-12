Senza le donne la Resistenza non sarebbe stata la stessa | il WeWorld Festival celebra le partigiane dimenticate
Il WeWorld Festival ha dedicato un evento alle partigiane dimenticate, sottolineando il ruolo delle donne nella Resistenza. L'iniziativa si inserisce in un contesto di riflessione sulla lotta contro le discriminazioni e le oppressioni, portando all'attenzione del pubblico le storie di coloro che hanno combattuto per la libertà. L'attenzione si è concentrata sull'importanza del contributo femminile in quei periodi storici, spesso trascurato nei ricordi ufficiali.
La lotta quotidiana che coinvolge tutti i Paesi in cui si combatte la libertà e la discriminazione di genere è uno dei temi fondamentali su cui si basa la sedicesima edizione del WeWorld Festival, dal 15 al 17 maggio a BASE Milano, con il racconto in prima persona di contesti di guerra in cui le donne affrontano disuguaglianze amplificate tra diritti negati e vulnerabilità crescenti che hanno sempre al centro il corpo delle donne. Il tema di quest’anno è: Unite e plurali meglio parlarne prima che mai – un invito a creare spazi di dialogo capaci di attraversare differenze: dai corpi alla maternità, dalla sessualità all’educazione affettiva, dall’indipendenza economica alle nuove maschilità, fino al contrasto alle disuguaglianze di genere.🔗 Leggi su Tpi.it
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