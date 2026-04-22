Resistenza Salis celebra gli operai Ansaldo | Senza il loro coraggio Genova sarebbe saltata in aria
La sindaca ha partecipato alle celebrazioni organizzate dalla sezione Anpi di Ansaldo Energia, intervenendo mercoledì mattina. Durante l’evento, ha ricordato il ruolo degli operai dell’azienda, sottolineando che senza il loro coraggio la città avrebbe potuto subire conseguenze più gravi. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e membri dell’associazione partigiani. La presenza della prima cittadina ha sottolineato l’importanza del ricordo di quegli avvenimenti.
La sindaca Silvia Salis è intervenuta, mercoledì mattina, alle celebrazioni organizzate dalla sezione Anpi di Ansaldo Energia. Ha parlato del ruolo cruciale degli operai nella Resistenza e dell'importanza di coltivare una memoria viva.Il contributo degli operai alla Resistenza "Oggi non.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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