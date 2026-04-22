Resistenza Salis celebra gli operai Ansaldo | Senza il loro coraggio Genova sarebbe saltata in aria

La sindaca ha partecipato alle celebrazioni organizzate dalla sezione Anpi di Ansaldo Energia, intervenendo mercoledì mattina. Durante l’evento, ha ricordato il ruolo degli operai dell’azienda, sottolineando che senza il loro coraggio la città avrebbe potuto subire conseguenze più gravi. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti locali e membri dell’associazione partigiani. La presenza della prima cittadina ha sottolineato l’importanza del ricordo di quegli avvenimenti.