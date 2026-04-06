Luka Modric, che questa sera scenderà in campo con la maglia del Milan contro il Napoli, ha avuto una carriera lunga e ricca di successi. Nel corso degli anni, ha vinto il Pallone d’oro nel 2018 e ha partecipato a una finale mondiale con la nazionale croata. La sua esperienza è stata influenzata anche dal conflitto tra Croazia e Serbia, che ha segnato la sua crescita personale e professionale.

Luka Modric questa sera scenderà in campo con la maglia del Milan, contro il Napoli. Per lui, una carriera lunga e resiliente, che lo ha portato fino al Pallone d’oro del 2018 e a disputare una finale Mondiale con la sua Croazia. La resilienza di Modric. As scrive: Oggi è una leggenda vivente: gioca con la maglia rossonera e non ha alcuna intenzione di fermarsi. “Earned, not given” (guadagnato, non regalato). Potrebbe essere questo, un giorno, il titolo della carriera di Luka Modric. Nel 1985, a Zara, esistevano tutte quelle difficoltà che avrebbero potuto impedire al centrocampista di fare la storia di questo sport con la sua tecnica, la sua classe e la sua longevità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La carriera di Modric non sarebbe stata la stessa senza il conflitto tra Croazia e Serbia

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Come accade ormai da inizio stagione, anche per #NapoliMilan i rossoneri si affideranno al suo fuoriclasse assoluto, Luka #Modric. Si spera che nel tempio di un'altra leggenda come #Maradona, la luce del croato sia la più accecante di tutti. Trovi il nostro arti facebook

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