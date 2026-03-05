Una nota cantante italiana ha recentemente sottolineato l’importanza di promuovere il rispetto e l’educazione sessuo-affettiva, temi ancora fortemente dibattuti nel nostro paese. Durante un evento a Roma, in qualità di presidente onoraria di una fondazione dedicata a questa tematica, ha evidenziato la necessità di un cambio di passo culturale. L’intervento si è svolto in occasione della presentazione di un accordo tra un’università e la stessa fondazione.

Roma, 5 mar. (askanews) – Fiorella Mannoia, in qualità di presidentessa onoraria della Fondazione Una Nessuna Centomila, è intervenuta durante la presentazione dell'Accordo Quadro tra Sapienza Università di Roma e Fondazione Una Nessuna Centomila. La cantante è tornata a porre al centro un tema che in Italia richiede ancora un deciso cambio di passo culturale: il consenso e l'educazione sessuo-affettiva. "Una cosa così semplice: quando una donna dice no, è no. Il sesso senza consenso è stupro", sottolinea l'artista, ricordando quanto sia necessario rendere chiaro, nella vita quotidiana prima ancora che nelle aule dei tribunali, che il rispetto non è negoziabile.

La cantante è tornata a porre al centro un tema che in Italia richiede ancora un deciso cambio di passo culturale: il consenso e l'educazione sessuo-affettiva. Perché, nella vita quotidiana come nelle aule dei tribunali, il rispetto non è negoziabile

AltraPsicologia supera quota diecimila firme: la petizione per l’educazione sessuo-affettiva nelle scuole raccoglie ampio consenso su Change.orgL’iniziativa chiede l’introduzione di programmi scientifici di educazione sessuo-affettiva in tutte le scuole italiane.

Scritte 'no vax', contro Salis ed educazione sessuo-affettiva nelle scuoleAlcune scritte ‘no vax’, contro la sindaca Silvia Salis e l'educazione sessuo-affettiva nelle scuole sono comparse sulle facciate di alcuni edifici...

