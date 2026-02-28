Consenso migliaia a Roma contro il ddl Bongiorno | Non normalizzerete lo stupro nei tribunali

A Roma e in altre città italiane, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro il Ddl Stupri, un disegno di legge che prevede l’eliminazione del concetto di consenso. La manifestazione è stata organizzata da centri antiviolenza e associazioni, che hanno espresso il loro dissenso attraverso slogan e presidi. La mobilitazione ha coinvolto cittadini di diverse età, unendo le voci contro ciò che viene definito un tentativo di normalizzare lo stupro nei tribunali.

