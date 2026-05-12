Sentito Viglione Figc sugli ispettori al Var

Nella vicenda riguardante gli arbitri, la presenza della Figc si è manifestata attraverso l'audizione di Giancarlo Viglione, avvocato e responsabile dell’Ufficio legislativo. La testimonianza si è svolta ieri, con Viglione sentito dal pubblico ministero e dalla Guardia di Finanza per circa due ore e mezza. Questa compare per la prima volta nel quadro di testimonianze che coinvolgono gli ispettori al VAR.

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La lista dei testimoni nel caso arbitri tocca per la prima volta la Figc con Giancarlo Viglione, avvocato e responsabile dell'Ufficio legislativo, sentito ieri dal pm Maurizio Ascione e dalla Gdf per due ore e mezza. Rispondendo alle domande, il legale ha spiegato come maturò la decisione di inviare gli ispettori della Federazione nella sede Var, dopo la denuncia di Domenico Rocca, poi archiviata, sulle presunte «bussate» dell'ex designatore Gianluca Rocchi (indagato con altri). Da allora nessun «esterno» si era più recato nel centro di Lissone. Viglione è stato convocato tra l'altro per ricostruire la cornice normativa interna a Figc e Aia. Fonti giudiziarie parlano di «una buona collaborazione» da parte del testimone e di un «passo avanti» nella comprensione del contesto, anche tecnico e della giustizia sportiva, intorno all'inchiesta.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sentito Viglione (Figc) sugli ispettori al Var ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Inchiesta arbitri, sentito in Procura l’avvocato della FIGC Viglione: sotto accusa le ‘bussate’ al VARLa Procura di Milano accelera sull’inchiesta relativa alle presunte pressioni arbitrali durante la scorsa Serie A. Inchiesta arbitri, il primo teste della Figc. Sentito l'avvocato ViglioneAGI - L'inchiesta sul calcio fa un 'salto' e arriva alla Figc con l'ascolto del responsabile legislativo della Federazione, l'avvocato Giancarlo... Argomenti più discussi: Inchiesta arbitri, il primo teste della Figc. Sentito l'avvocato Viglione; Sentito Viglione (Figc) sugli ispettori al Var; Inchiesta arbitri, un testimone racconta le 'bussate' in sala Var; Inchiesta arbitri, sentito in Procura l'avvocato della FIGC Viglione: sotto accusa le 'bussate' al VAR. È durato circa due ore e mezza il colloquio tra il pm Ascione e Giancarlo Viglione, responsabile ufficio legislativo della #Figc, sentito come persona informata sui fatti. Come riferisce #Sky, le domande avrebbero riguardato il funzionamento della sala #VAR di L x.com Inchiesta arbitri, sentito in Procura l’avvocato della FIGC Viglione: sotto accusa le ‘bussate’ al VARLa Procura di Milano accelera sull’inchiesta relativa alle presunte pressioni arbitrali durante la scorsa Serie A ... fanpage.it