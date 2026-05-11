L'inchiesta sul calcio si sposta all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con l'audizione del responsabile legislativo, l’avvocato Giancarlo Viglione, ex collaboratore di un ex presidente della Federazione. La testimonianza di Viglione rappresenta il primo passo ufficiale di un’indagine che coinvolge anche il mondo arbitrale, con l’obiettivo di raccogliere elementi sulla gestione e sulle eventuali irregolarità all’interno dell’organizzazione.

AGI - L'inchiesta sul calcio fa un 'salto' e arriva alla Figc con l'ascolto del responsabile legislativo della Federazione, l'avvocato Giancarlo Viglione, già 'braccio destro' dell'ex presidente Gabriele Gravina. Nel corso della testimonianza durata due ore e mezza, Viglione, rispondendo alle domande del pm Maurizio Ascione, ha spiegato anche come e perché maturò la decisione di inviare gli ispettori della FIGC a Lissone dopo la denuncia, firmata da Domenico Rocca e poi archiviata, sulle presunte 'bussate' di Gianluca Rocchi. Da quel momento, nessun 'organo tecnico', compreso il designatore autosospeso, si recò più nel centro dove si dirimono i casi dubbi di gioco.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Inchiesta arbitri, il primo teste della Figc. Sentito l'avvocato Viglione

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