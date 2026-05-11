Inchiesta arbitri sentito in Procura l'avvocato della FIGC Viglione | sotto accusa le &#8216;bussate' al VAR

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Milano accelera sull’inchiesta relativa alle presunte pressioni arbitrali durante la scorsa Serie A. Ascoltato come testimone l'avvocato della FIGC Giancarlo Viglione: al centro protocolli, intercettazioni e il ruolo della FIGC.🔗 Leggi su Fanpage.it

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