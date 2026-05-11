Inchiesta arbitri sentito in Procura l'avvocato della FIGC Viglione | sotto accusa le ‘bussate' al VAR
La Procura di Milano accelera sull’inchiesta relativa alle presunte pressioni arbitrali durante la scorsa Serie A. Ascoltato come testimone l'avvocato della FIGC Giancarlo Viglione: al centro protocolli, intercettazioni e il ruolo della FIGC.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Oggi Viglione è stato sentito in Procura nell'ambito dell'inchiesta arbitri, con Rocchi indagato per frode sportiva. E puta caso... Festeggia lo scudetto con l'Inter. Va a cena con Marotta e Gravina. È interista sfegatato! Eppure un legale FIGC dovrebbe essere im facebook
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