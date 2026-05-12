Senso unico alternato nel centro abitato di Castellarquato

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza ha annunciato che nel centro abitato di Castellarquato verranno effettuati lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa sulla Strada Provinciale n. La circolazione sarà regolata con senso unico alternato, e si prevedono possibili rallentamenti durante le operazioni. I lavori, che coinvolgono la carreggiata, sono programmati per migliorare le condizioni della strada e sono in corso di realizzazione.

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Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è in programma l’esecuzione dei lavori di ripresa della pavimentazione bituminosa nel centro abitato di Castellarquato, lungo la Strada Provinciale n. 6 Bis di Castell’Arquato. Data la necessità di mantenere in sicurezza la.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trasversale di Pianura a senso unico alternato per lavoriProseguono i lavori stradali sulla Trasversale di Pianura (a destra, foto d’archivio). Riapre il ponte di Valiano. A senso unico alternatoUna buona notizia per i valianesi ma anche per la Valdichiana, le attività, gli studenti, i lavoratori, il turismo che sta per partire. Argomenti più discussi: Pontebbana a senso unico alternato dall’11 maggio: via al cantiere per la ciclabile Venezia-Monaco; Ponte fra Bertonico e Montodine, si valuta l’introduzione del senso unico alternato; Strade nella provincia veronese, senso unico alternato e limite a 30 km/h: ecco dove; Lavori alla rete ferroviaria: sulla strada provinciale 55 traffico regolato a senso unico alternato. Sant’Agnello, viabilità a singhiozzo in Via Zancani Montuoro: lavori in corso e senso unico alternato positanonews.it/2026/05/santag… #SantAgnello #Viabilità #Cantiere #LavoriInCorso #SensoUnicoAlternato x.com Come posso convertire il movimento alternato a sforzo variabile in movimento circolare? reddit Incidente sull'Alemagna tra un'auto e una moto, senso unico alternato sulla Statale per diverse orePONTE NELLE ALPI - Grave incidente nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 3 maggio, intorno alle 17, lungo la Statale 51 Alemagna in località Cadola, nel cuore di Ponte ... ilgazzettino.it