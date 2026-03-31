Riapre il ponte di Valiano A senso unico alternato

Il ponte di Valiano riapre al traffico con un senso unico alternato. La riapertura interessa sia i residenti sia le attività commerciali della zona, oltre agli studenti, ai lavoratori e ai visitatori che si spostano nella Valdichiana. La chiusura temporanea aveva causato disagi, ma ora la viabilità torna alla normalità. La gestione del traffico sarà regolata con semafori o movieri fino al completamento dei lavori.

Una buona notizia per i valianesi ma anche per la Valdichiana, le attività, gli studenti, i lavoratori, il turismo che sta per partire. La Provincia di Siena ha comunicato che sono terminati i lavori di rifacimento del ponte sul Canale Maestro della Chiana al km 7+620 (7+500) della Sp 10B "Lauretana", a Valiano, nel Comune di Montepulciano. Si apre una nuova pagina anche se ci sarà ancora da aspettare per una viabilità a pieno regime. Ma intanto domani il ponte sarà riaperto al transito con senso unico alternato, regolato da semaforo, nella corsia centrale. E i tempi di viaggio si ridurranno. Fino al completamento delle opere di sistemazione, fa sapere la Provincia, viene istituito il limite di velocità a 30 kmh, il transito limitato a 20 tonnellate, ad eccezione degli autobus di linea e il divieto di transito per i pedoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Riapre il ponte di Valiano. A senso unico alternato Articoli correlati Via Fonte Natali riapre al traffico. Ma c’è il senso unico alternatoIl Comune di Piancastagnaio informa la popolazione che a circa un mese un mese dalla chiusura per lavori di messa in sicurezza del tratto stradale,... Ponte di Dosso, chiusura il 30 marzo: "A fine aprile senso unico alternato"L’amministrazione comunale di Terre del Reno informa i cittadini che la chiusura del Ponte di Dosso è attualmente prevista dal 30 marzo al 26 aprile. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Sabato riapre il Ponte di Canapino; MONTEPULCIANO, RIAPRE IL PONTE DI VALIANO DOPO I LAVORI; Marlia: sabato 28 marzo riapre il Ponte di Canapino -; Dopo l’addio al Ponte Bailey, via Carmine riapre al traffico veicolare. Ponte di Dosso, il 26 aprile riapre una corsiaIl sindaco Lodi: Spero che i tempi vengano rispettati e che entro l’estate sia finito. Aspettiamo decisioni per la struttura sul Cavo ... ilrestodelcarlino.it Si riapre il dibattito: Nando Dalla Chiesa propone una nuova intitolazione legata ai soccorsi ai migranti dopo le polemiche nate dal processo Aemilia - facebook.com facebook Flacks perplesso sull’ex Ilva, Jindal non convince. Si riapre il tema statalizzazione x.com