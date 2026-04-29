Ysabel Mora ha presentato la collezione primavera-estate 2026 intitolata “Sense of Summer”. La linea include capi progettati per rappresentare emozioni, sensazioni e ricordi legati all’estate. La collezione combina elementi di comfort e stile, con un’attenzione all’identità attraverso i tessuti e le forme scelte. La presentazione si è svolta in un evento dedicato, con una selezione di capi esposta al pubblico.

La nuova collezione Ysabel Mora SS 2026 “Sense of Summer” trasforma emozioni, sensazioni e ricordi estivi in capi che uniscono comfort, estetica e identità. La stagione in cui il tempo rallenta e la vita sembra espandersi in ogni dettaglio. Con “Sense of Summer”, Ysabel Mora firma una SpringSummer 2026 che cattura l’essenza più intima e sensoriale dell’estate, trasformandola in un’esperienza da indossare. Una collezione che nasce come omaggio ai gesti semplici e ai momenti sospesi che definiscono la stagione più evocativa dell’anno. “Sense of Summer” racconta un’estate che si vive con tutti i sensi. Si percepisce sulla pelle attraverso tessuti morbidi, avvolgenti e leggeri.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ysabel Mora presenta “Sense of Summer”: la SS 2026 che celebra l’essenza autentica dell’estate

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