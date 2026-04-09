Ysabel Mora sceglie Paula Echevarría | l’attrice è il volto della Primavera Estate 2026

Il marchio di moda ha annunciato che l’attrice sarà il volto della collezione Primavera Estate 2026. La scelta si basa sulla volontà di rappresentare autenticità e femminilità attraverso la collaborazione con Echevarría. La campagna pubblicitaria mostrata include immagini dell’attrice che indossa i capi della nuova linea. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi mesi, con dettagli sulle iniziative promozionali e le date di lancio.

Ysabel Mora punta sull’autenticità e sulla valorizzazione della femminilità scegliendo Paula Echevarría come ambassador per la collezione Primavera Estate 2026. L’attrice spagnola, conosciuta anche dal pubblico italiano per la serie Velvet, diventa così il volto di una stagione che celebra il benessere, la naturalezza e la libertà di sentirsi a proprio agio nel proprio corpo. Da sempre impegnato nel raccontare un’idea inclusiva di bellezza, il brand rafforza il proprio messaggio con il claim “Welcome to Yourself”, un invito a riconoscersi e valorizzarsi senza filtri. Paula Echevarría incarna perfettamente questa visione, grazie a uno stile autentico, spontaneo e naturalmente sensuale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Ysabel Mora sceglie Paula Echevarría: l’attrice è il volto della Primavera Estate 2026 Chiara Ferragni è il nuovo volto della campagna GUESS Primavera/Estate 2026L’influencer e imprenditrice italiana è stata scelta dal brand americano per una campagna globale che celebra femminilità, determinazione e... È Nicola Peltz Beckham (di nuovo) il volto della campagna Primavera/Estate 2026Per la stagione primavera/estate 2026, il brand Genny ha deciso di rinnovare il suo dialogo con la femminilità contemporanea.