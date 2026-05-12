Sensa | Venezia e Lusevera unite per il 50° del terremoto in Friuli

Venezia e il comune di Lusevera hanno celebrato insieme il 50° anniversario del terremoto in Friuli, un evento che ha segnato la regione nel 1976. La cerimonia ha coinvolto diverse iniziative per ricordare quel periodo, con incontri e manifestazioni pubbliche. Le due località hanno deciso di unire le proprie storie e tradizioni in questa ricorrenza, creando così un momento di memoria condivisa.

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? Domande chiave Come si collegano le montagne del Friuli alla laguna veneziana?. Perché Venezia ha scelto proprio Lusevera per questo gemellaggio speciale?. Cosa accadrà durante il rito solenne dello Sposalizio del Mare?. Quali privilegi storici legavano la Slavia Veneta alla Serenissima?.? In Breve Legame storico con la Slavia Veneta risalente al 1420 per privilegi fiscali.. Programma prevede regate dalle 8:45 e rito dello Sposalizio alle 10:00.. Messa all'Ascensione e coro alle 11:00 presso la chiesa di San Nicolò.. Tradizione di gemellaggi con Firenze nel 2016 e città croate nel 2018.. Domenica 17 maggio Venezia celebrerà la Festa della Sensa con un omaggio speciale al Friuli e al comune di Lusevera, segnando il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sensa: Venezia e Lusevera unite per il 50° del terremoto in Friuli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Festa della Sensa 2026, Venezia sposa il suo mare e ricorda il terremoto del FriuliDomenica 17 maggio, Venezia rinnova lo sposalizio con il mare in occasione della “Festa de la Sensa”, tradizionale appuntamento con cui la città... 50 anni fa il terremoto del FriuliReportage del Tg2000 ripercorre i tragici momenti del terremoto in Friuli e il deciso impegno che seguì per la ricostruzione.