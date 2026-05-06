50 anni fa il terremoto del Friuli

Cinquant’anni fa, il Friuli fu colpito da un terremoto che causò danni ingenti e molte vittime. Un reportage del Tg2000 ripercorre quei momenti drammatici, mostrando le immagini delle zone devastate e le conseguenze sulle comunità locali. Il servizio ricorda anche le azioni intraprese successivamente per la ricostruzione, sottolineando l’impegno delle istituzioni e dei cittadini coinvolti nel processo di ripresa.

Reportage del Tg2000 ripercorre i tragici momenti del terremoto in Friuli e il deciso impegno che seguì per la ricostruzione. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - 50 anni fa il terremoto del Friuli 50 anni fa il terremoto del Friuli Notizie correlate Leggi anche: Terremoto in Friuli, 50 anni fa il sisma che segnò l’Italia Terremoto Friuli 1976, 50 anni fa il disastro che segnò l’Italia – Le foto storicheEra il 6 maggio 1976 quando alle 21 di sera un violento terremoto colpì il Friuli, con epicentro vicino a Gemona del Friuli, causando devastazione in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 9000 pietre: il terremoto del Friuli 50 anni dopo; Terremoto in Friuli, quella scossa che 50 anni fa spaventò il Nordest: quasi mille morti, le macerie e la ricostruzione senza sprechi. Le ragioni di un modello irripetibile e da studiare; Il Papa a 50 anni dal sisma in Friuli: il ricordo della tragedia promuova fraternità e carità; Prima le fabbriche: il modello Friuli a 50 anni dal terremoto. 50 anni fa il sisma in Friuli, in meno di un minuto interi paesi furono rasi al suoloQuella notte le prime informazioni viaggiarono grazie ai radioamatori, oltre alle case erano crollate le comunicazioni. Il paese di Pormis è l'unico che non è stato ricostruito: per capire la tenacia ... rainews.it 50 anni fa il terremoto che devastò il Friuli: programmazione speciale Rai per l'anniversarioIn occasione del 50° anniversario del terremoto che colpì il Friuli nel 1976, Rai Teche propone su RaiPlay, da mercoledì 6 maggio, un'antologia dei principali reportage dedicati al sisma. Friuli '76: ... msn.com Nel suo intervento a Gemona, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha indicato nel Friuli del dopo terremoto la nascita concreta del concetto di resilienza. “Ha qui le sue radici”, ha detto, ricordando la reazione dei friulani all’Orcolat dopo le scosse d - facebook.com facebook Friuli 1976: la grammatica di una rinascita x.com