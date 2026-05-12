Senigallia porto sommerso dai rifiuti | il cancello è bloccato

A Senigallia, il porto è stato trovato sommerso dai rifiuti, con il cancello bloccato e difficile da aprire. I rifiuti si sono accumulati in modo consistente, rimasti lì per oltre due mesi. La presenza di rifiuti nel porto ha creato problemi pratici legati alla chiusura e alla gestione dell’accesso. La situazione solleva domande sulla gestione dei rifiuti e sulla manutenzione dell’area portuale.

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? Punti chiave Come può un sito saturo bloccare la chiusura del cancello?. Perché i rifiuti sono rimasti accumulati per oltre due mesi?. Chi rischia sanzioni per il possibile deposito incontrollato di scarti?. Come si concilia la Bandiera Blu con questo stato di degrado?.? In Breve Accumulo rifiuti rilevato tra il 27 gennaio e il 12 marzo 2026.. Ingegnere Mauro Rognoli segnala possibili violazioni dell'art. 6 ter d.l. 1052023.. Rifiuti urbani e speciali stoccati per oltre due mesi nell'area portuale.. Contrasto con il riconoscimento Bandiera Blu ottenuto dall'amministrazione Olivetti nel 2024.. Il 13 marzo 2026, alle ore 7:00, il sito destinato al conferimento dei rifiuti nell’area portuale di Senigallia appariva completamente saturo dopo lo smaltimento avvenuto il giorno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Senigallia, porto sommerso dai rifiuti: il cancello è bloccato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Reggio Calabria: Rione G sommerso dai rifiuti, scoppia l’ira dei residentiUn residente di Via Reggio Campi, nel Rione G a Reggio Calabria, ha denunciato una situazione di degrado che persiste da circa dieci giorni a causa... Pescara, porto bloccato dai detriti: la flotta è ferma e scoppia il caosLe imbarcazioni del porto di Pescara restano bloccate in banchina a causa dell’accumulo di detriti portati dal fiume dopo le recenti precipitazioni,...