Pescara porto bloccato dai detriti | la flotta è ferma e scoppia il caos

A Pescara, il porto è rimasto chiuso a causa dell’accumulo di detriti trasportati dal fiume dopo le piogge recenti. Le imbarcazioni sono ferme in banchina e non possono uscire. La situazione ha causato disagi nella movimentazione delle imbarcazioni e ha coinvolto anche la flotta locale. Nel frattempo, un partito politico ha annunciato una mobilitazione presso le sedi ministeriali di Roma per sollecitare interventi.

Le imbarcazioni del porto di Pescara restano bloccate in banchina a causa dell’accumulo di detriti portati dal fiume dopo le recenti precipitazioni, proprio mentre il Partito Democratico annuncia una mobilitazione nelle sedi ministeriali romane per denunciare l’inerzia delle istituzioni. La situazione alla diga foranea, dove il deposito di materiali rende oggi estremamente pericolosa l’uscita in mare, ha riacceso un conflitto tra la giunta cittadina e le opposizioni, con accuse di una gestione amministrativa superficiale che mette a rischio la sicurezza della flotta e l’intera economia locale. Il blocco operativo e la critica alle strategie amministrative. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara, porto bloccato dai detriti: la flotta è ferma e scoppia il caos Vedono cadere banconote dal camion della frutta, nessuno lo ferma: scoppia il caos per strada nel LecceseSorpresa questa mattina lungo la circonvallazione sud di Squinzano, in provincia di Lecce, dove diversi automobilisti si sono trovati davanti a... Frana il colle Ardizio: la Statale invasa da fango e detriti. Traffico bloccatoPESARO Torna l'incubo frane sul colle Ardizio e sulla statale 16 all' altezza di Sottomonte. Temi più discussi: Porto bloccato; Troppi detriti all'imbocco del porto, la marineria non molla gli ormeggi e il sindaco chiede il tavolo di crisi; Porto Canale bloccato dopo il maltempo: il sindaco Masci chiede lo Stato di Calamità e sollecita interventi urgenti; Alla nuova edizione di Florviva a Pescara arrivano le piante carnivore. Porto bloccato, venerdì corteo dei pescatoriUna nuova secca al porto di Pescara sta bloccando l'uscita dei pescherecci. Il Comune ha chiesto un tavolo di crisi e la dichiarazione dello stato di calamità. Per venerdì è prevista una manifestazion ... rainews.it Pescara, il sindaco Masci chiede lo stato di calamità per il porto e l’attivazione di un tavolo di crisiPorto di Pescara in emergenza dopo il maltempo: Masci chiede stato di calamità, interventi urgenti e tavolo di crisi con Ministeri e Regione ... abruzzonews.eu POLITICA "Nuova Pescara è un obiettivo irrinunciabile": Sospiri dice no ad altri referendum Le dichiarazioni del presidente del consiglio regionale - facebook.com facebook Trenitalia ha fatto sapere che la circolazione sulla linea ferroviaria tra Pescara e Foggia sarà riattivata progressivamente dalle 6 di venerdì mattina. x.com