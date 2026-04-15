A Reggio Calabria, nel Rione G, i residenti si sono trovati a dover affrontare un accumulo di rifiuti che perdura da circa dieci giorni, dopo che la raccolta dei rifiuti non è stata effettuata come previsto. Un residente di Via Reggio Campi ha segnalato la presenza di spazzatura abbandonata nelle strade, creando una situazione di degrado che ha suscitato l’indignazione tra gli abitanti del quartiere.

Un residente di Via Reggio Campi, nel Rione G a Reggio Calabria, ha denunciato una situazione di degrado che persiste da circa dieci giorni a causa della mancata raccolta dei rifiuti. L’accumulo di spazzatura lungo le strade del quartiere sta compromettendo il decoro urbano e sollevando preoccupazioni per la salute pubblica. Il dissesto igienico nel Rione G. La gestione dei rifiuti in questa zona di Reggio Calabria ha assunto contorni allarmanti. Da ormai dieci giorni, l’interruzione del servizio di pulizia ha trasformato le vie del quartiere in depositi improvvisati di scarti domestici. La presenza costante di sacchi abbandonati ha attirato animali, tra cui cani, gatti e topi, che rovistano tra i residui, alimentando un clima di costante disagio abita la zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: Rione G sommerso dai rifiuti, scoppia l’ira dei residenti

Notizie correlate

La gestione dei rifiuti crea polemiche, l’ira dei residenti: “Assenza di cestini, non c’è decoro”Cresce il malcontento tra residenti e frequentatori dei lidi, dove la gestione dei rifiuti è sempre più al centro delle polemiche.

Camion dei rifiuti si incendia sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria, caos traffico e lunghe codeCamion dei rifiuti a fuoco sulla A2 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto tra Fisciano e Baronissi, in provincia di Salerno.

Aggiornamenti e dibattiti

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria, residenti esasperati: paghiamo le tasse ma viviamo tra rifiuti e degradoA Reggio Calabria torna alta l’attenzione sul problema della raccolta dei rifiuti. A segnalarlo è un lettore di StrettoWeb e cittadino residente in Via Reggio Campi, nel Rione G, che denuncia una situ ... strettoweb.com

Reggio Calabria, il Rione G nel degradoIl Rione G di Reggio Calabria, un quartiere in preda al degrado. Nonostante sia da tempo oggetto di programmi di risanamento, il territorio rimane abbandonato a se stesso. Secondo molti abitanti ... rainews.it