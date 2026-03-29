Consorzio Asi di Caserta al capolinea | scatta il commissariamento dopo mesi di stallo e tensioni istituzionali

Il Consorzio Asi di Caserta sta per essere commissariato dopo mesi di blocco amministrativo e tensioni tra le istituzioni. La presidenza, ricoperta fino a ora da Raffaela Pignetti, termina con l’avvio del procedimento di commissariamento. La decisione arriva in un momento di stallo che ha coinvolto più enti e ha portato alla conclusione dell’attuale gestione.

Scaduti i termini per il rinnovo degli organi, la Regione Campania pronta a nominare un commissario: si chiude l’era Pignetti tra ricorsi, rinvii e scontri politici Il tempo è definitivamente scaduto. E con esso si chiude, salvo clamorosi colpi di scena, anche la fase amministrativa guidata da Raffaela Pignetti alla presidenza del Consorzio Asi di Caserta. Dopo settimane di rinvii, diffide e contenziosi, la vicenda è giunta a un punto di non ritorno: la Regione Campania si avvia verso il commissariamento dell’ente per consentire il rinnovo degli organi. Il termine iniziale per la convocazione del Consiglio generale, finalizzato all’elezione dei nuovi vertici, era fissato al 16 febbraio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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