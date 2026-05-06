Dopo 10 mesi di stallo trovata la dritta su Torre Guaceto | è Stefano Convertini il presidente

Dopo quasi un anno di attesa e diversi ripensamenti, è stato individuato il nuovo presidente del Consorzio di Torre Guaceto. La nomina arriva dopo il cambio di decisione di una persona precedentemente designata dal Comune di Carovigno e il rinvio dell'assemblea di sette giorni fa. La scelta è stata comunicata ufficialmente, segnando una svolta nella gestione della riserva naturale.

CAROVIGNO - Dopo il dietrofront di Erica Roma - inizialmente designata dal Comune di Carovigno come presidente del Consorzio - e il rinvio dell'assemblea della scorsa settimana, si è finalmente trovata "la dritta" per la presidenza di Torre Guaceto. Durante l'assemblea consortile di oggi.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Stallo a Torre Guaceto dopo il veto su Roma: Carovigno valuta il recessoDopo la bocciatura della candidatura di Erica Roma, si profila il rischio dello scioglimento dell'ente di gestione. Stallo e nubi su Torre Guaceto, il Comune di Carovigno fa la sua mossa: incontro pubblicoCAROVIGNO - Il sindaco di Carovigno, Massimo Lanzilotti, ha convocato un'assemblea cittadina urgente su Torre Guaceto per domani, venerdì 10 aprile... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Torre Guaceto, la Casa dei Moderati attacca: Scelta incomprensibile su Epifani; Bufera Torre Guaceto, Erica Roma ritira la sua candidatura e Marchionna rimuove i Moderati; Monopoli, torna PhEST: il festival dal 7 agosto al 1° novembre. What if? tema dell’anno; Mel Gibson a sorpresa a Lecce, incantato dalla città. Torre Guaceto, il sindaco di Brindisi sostituisce Epifani nel Cda e scoppia la polemicaLa reazione al cambio nel Consorzio: «Marchionna sbaglia». La sostituzione di Epifani arriva dopo il rimpasto di giunta che aveva già escluso la Casa dei Moderati da ogni ruolo nell’esecutivo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Torre Guaceto, Roma ritira la candidatura: tutto da rifare per la presidenzaNuovo rinvio per la nomina del presidente del consorzio di Torre Guaceto: a poche ore dall’assemblea di ieri Erica Roma ha ritirato la propria candidatura, ed i tre soci (i comuni ... quotidianodipuglia.it TORRE GUACETO - Il dispositivo raccoglierà dati ambientali in tempo reale e sarà collegato a una rete nazionale di osservazione delle aree marine protette italiane - facebook.com facebook Mel Gibson a Torre Guaceto per il nuovo film: la Puglia set internazionale tra mare e storia x.com