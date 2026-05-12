Nuovi dettagli emergono nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, con l’individuazione di un profilo Facebook datato 2017 che riporta la scritta “Indagini ostacolate”. La scoperta ha riacceso l’attenzione sulla vicenda, che vede coinvolto Andrea Sempio, figure chiave nelle indagini giudiziarie italiane e protagonista di recenti sviluppi. La notizia si aggiunge alle numerose ricostruzioni che continuano a tenere aperto il caso.

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a scuotere le cronache giudiziarie italiane attraverso nuovi e inquietanti sviluppi che vedono al centro dell’attenzione la figura di Andrea Sempio. Nonostante il lungo tempo trascorso dal delitto di Garlasco, la Procura di Pavia ha recentemente chiuso una nuova inchiesta che punta i riflettori su dettagli inediti riguardanti il comportamento dell’indagato e i suoi tentativi di eliminare tracce del passato. Gli inquirenti hanno cercato di ricostruire un puzzle complesso, muovendosi tra vecchi profili social e dispositivi informatici mancanti, nel tentativo di trovare una prova determinante che possa fare luce definitiva su una delle vicende più oscure della cronaca nera nazionale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sempio, spunta il profilo Facebook del 2017: “Indagini ostacolate”. Nuova bomba Garlasco

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