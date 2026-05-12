Garlasco Sempio cancellò alcune tracce su Facebook I pm | Chiedemmo a Meta di recuperarle Il profilo chiuso e quel post inquietante
A Garlasco, gli investigatori hanno riscontrato che Andrea Sempio aveva eliminato alcuni contenuti dal suo profilo Facebook, che era stato successivamente chiuso. La Procura di Pavia ha richiesto a Meta di recuperare quei dati, nell’ambito di un’indagine ancora aperta sull’omicidio di Chiara Poggi. Tra le tracce cancellate si trova anche un post che gli inquirenti definiscono inquietante.
Andrea Sempio avrebbe cancellato alcune tracce sul suo profilo Facebook. Tracce che la Procura di Pavia ha cercato di recuperare, nella nuova indagine sull'omicidio di Chiara Poggi chiusa di recente, attivando persino una «rogatoria» negli Usa nel giugno 2025 per «ottenere ulteriori informazioni da Meta», ma senza risultato. E' quanto svela oggi la Procura. Il profilo Fb chiuso e le tracce cancellate Sempio chiuse il suo profilo a fine febbraio 2017, dopo l'interrogatorio nella prima indagine che finì con una archiviazione. Per l'accusa, avrebbe distrutto «materiale documentale» e si sarebbe disfatto di «dispositivi informatici» e memorie dopo la «emersione della prima indagine».🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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