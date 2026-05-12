Garlasco Sempio cancellò alcune tracce su Facebook I pm | Chiedemmo a Meta di recuperarle Il profilo chiuso e quel post inquietante

A Garlasco, gli investigatori hanno riscontrato che Andrea Sempio aveva eliminato alcuni contenuti dal suo profilo Facebook, che era stato successivamente chiuso. La Procura di Pavia ha richiesto a Meta di recuperare quei dati, nell’ambito di un’indagine ancora aperta sull’omicidio di Chiara Poggi. Tra le tracce cancellate si trova anche un post che gli inquirenti definiscono inquietante.

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