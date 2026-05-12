Nuove indiscrezioni riguardano ancora una volta Andrea Sempio, coinvolto nell’indagine sul delitto di Chiara Poggi. Le immagini del giorno dell’omicidio sono state analizzate e mostrano che Sempio aveva fornito versioni dei fatti diverse tra loro. La procura ha deciso di riaprire il fascicolo, portando alla luce elementi che non erano stati ancora considerati in precedenza.

Nuovi elementi emergono nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Chiara Poggi e riguardano ancora una volta Andrea Sempio. Secondo la Procura di Pavia, il 13 agosto 2007 il giovane non sarebbe passato casualmente davanti alla villetta di via Pascoli dopo l’omicidio della ragazza. Gli investigatori ritengono infatti poco credibile la versione fornita all’epoca dall’allora 19enne, che aveva raccontato di aver notato un’ambulanza e diverse persone mentre si trovava in auto con il padre. Nelle carte depositate con la chiusura della nuova inchiesta, i magistrati contestano apertamente quel racconto. In base alle ricostruzioni contenute negli atti, il tragitto compiuto da Sempio insieme al padre non avrebbe dovuto includere il passaggio davanti alla casa dei Poggi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sempio, quelle immagini del giorno dell’omicidio rivelano tutto: “Ha mentito!”

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