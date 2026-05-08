Quella st**nza mi ha… Sempio shock intercettazione poco prima dell’omicidio | cos’ha detto

Un’intercettazione registrata poco prima dell’omicidio ha catturato una frase che ha suscitato scalpore. Le parole pronunciate, ancora oggi sotto analisi, sembrano rivelare un momento di tensione tra le persone coinvolte. La registrazione, parte di un procedimento giudiziario in corso, ha fatto emergere dettagli che potrebbero essere utili a capire meglio il contesto dei fatti. La scena si svolge in un’ora cruciale, poco prima dell’evento fatale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Certe frasi restano appese nell’aria come un lampo che non si spegne: bastano poche parole, dette di getto, per riaprire una ferita e trascinare tutti dentro lo stesso brivido. A Garlasco, dove il nome di Chiara Poggi non è mai diventato davvero “passato”, una telefonata e una frase brutale continuano a rimbalzare tra carte, ricordi e sospetti. Nel nuovo filone d’indagine che riguarda Andrea Sempio, il tema della telefonata a Chiara Poggi – e di come lui stesso ne parla anni dopo – resta uno dei punti più discussi. Non solo per il contenuto, ma per il tono emotivo che emerge e che, secondo chi indaga, potrebbe dire più di quanto sembri. Garlasco, la frase sulla telefonata che fa discutere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Quella st**nza mi ha…”. Sempio shock, intercettazione poco prima dell’omicidio: cos’ha detto Garlasco, intercettazioni esclusive: “anfetamina, cocaina, suicidi e silenzi” Notizie correlate Leggi anche: “Quella str***a mi ha…”. Garlasco, la telefonata di Andrea Sempio a chiara Poggi prima dell’omicidio Sempio, la chiamata a Chiara poco prima dell’omicidio: “Bella st*****”Frasi pronunciate da solo in auto, appunti personali pieni di riferimenti al caso di Garlasco, riflessioni inquietanti e parole che, isolate dal loro...