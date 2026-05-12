Le nuove indagini su Andrea Sempio mostrano come la mancanza di azione da parte delle autorità nel 2017 abbia consentito all’indagato di adottare maggiori cautele e di eliminare alcune prove. Recentemente, Sempio è stato intercettato mentre raccontava alla madre un episodio avvenuto quando aveva 19 anni. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di indagini volte a chiarire le modalità dei suoi comportamenti e delle sue azioni passate.

Le nuove indagini su Andrea Sempio evidenziano come la «sostanziale inazione investigativa» del 2017 abbia permesso all’indagato di diventare più cauto e di distruggere prove. Nella perquisizione nella casa di via Canova non sono stati trovati computer fissi o portatili, facendo supporre che abbia eliminato dispositivi e memorie.Le intercettazioni ambientali nell’auto di Sempio sono risultate decisive. Nella conversazione del 10 febbraio 2017 (giorno dopo un interrogatorio) con i genitori, la madre Daniela Ferrari afferma: "Certo che se gli succedeva a 19 anni era peggio". Sempio risponde: "Beh, mi è successo a 19 anni". La madre, coem riporta ilMessaggero, insiste: "A 19 anni non ti è successo il casino come adesso.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sempio intercettato, la rivelazione alla madre: "Mi è successo a 19 anni"

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