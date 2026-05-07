Un anno fa, una cimice installata nell'auto ha registrato l’indagato mentre parlava da solo, ammettendo di aver visto un video intimo con Chiara Poggi e Alberto Stasi. Durante la conversazione, l’uomo ha anche riferito di aver chiesto di vedersi con Chiara, dicendo: «Riusciamo a vederci?». Tra i frammenti ascoltati, si distingue anche la frase: «Chiara mi respinse».

Piove su Pavia mentre Andrea Sempio entra in Procura. Guida lui. Accanto c’è l’avvocato Liborio Cataliotti. Dietro, Angela Taccia. Mancano 15 minuti alle 10. Poco dopo arriva anche Marco Poggi. Quando Sempio esce, quasi 4 ore dopo, c’è un’auto civetta dei carabinieri a proteggerlo dall’assalto di telecamere e microfoni. Dopo l’interrogatorio, in cui l’indagato si è avvalso della facoltà di non rispondere, sono diventate di pubblico dominio, almeno in parte, le prove che i pm gli avrebbero squadernato davanti nel lungo faccia a faccia. L’asso in mano ai magistrati sarebbe un’intercettazione ambientale. Sempio, come aveva già fatto decine di volte nel 2017, parla da solo in macchina.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sempio intercettato: «Chiara mi respinse»

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