Nuovi dettagli emergono nel caso Garlasco, con i pubblici ministeri che sottolineano come Sempio non si sia fermato casualmente dopo il delitto davanti alla villetta Poggi. Sono stati ascoltati alcuni file audio registrati in auto, in cui si sente chiaramente: «Il video ce l'ho dentro la penna». La vicenda resta al centro dell’attenzione, con Sempio sotto osservazione.

C'è un audio. E ci sono i passaggi davanti alla villetta Poggi. Il caso Garlasco resta di fortissima attualità, con ormai Sempio nel mirino. L'audio (di Sempio) è quello ormai noto del 14 aprile 2025. Andrea Sempio a bordo della sua Suzuki ascolta un podcast dal canale Bugalalla sul delitto di Garlasco e parla da solo ad alta voce. Ma c'è qualcosa di nuovo che emerge ora. Andrea parlerebbe del video intimo che Chiara Poggi girò con Alberto Stasi confessando di averlo in una pennetta. Lo scrive Repubblica. Quel passaggio davanti alla villetta Per la Procura di Pavia, Andrea Sempio non sarebbe passato per caso, dopo aver «notato...🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sempio, i pm: «Non passò a caso dopo il delitto davanti alla villetta Poggi». Gli audio in auto: «Il video ce l'ho dentro la penna»

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