Sempio a Roma per perizia psicologica I legali | Tumulato in casa

Da iltempo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Sempio si trova a Roma per sostenere una perizia psicologica richiesta dalla difesa nel procedimento in corso. I legali riferiscono che sono in corso i colloqui tra Sempio e una psicologa e criminologa incaricata di svolgere la valutazione. Nel frattempo, si conosce che l’uomo è stato tumulato in una tomba di famiglia. La procedura si svolge nel rispetto delle modalità previste dal procedimento legale.

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Caso Garlasco, Andrea Sempio è a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica chiesta dalla difesa. "Sono in corso i colloqui tra Andrea Sempio e la nostra psicologa e criminologa. Sarà utile per tratteggiare la personalità del nostro cliente e per contrapporla o accompagnarla a quella fatta dal Racis". Lo comunica l'avvocato Liborio Cataliotti, legale dell'indagato. Sempio si sta sottoponendo allo studio psicologico nel laboratorio "Genomica" di Roma. Secondo i carabinieri del Racis, il 38enne avrebbe manifestato una "innata capacità di mentire".       Intanto i legali mettono in evidenza la difficile situazione psicologica dell'indagato. "Come sta Andrea? È tranquillo nel limite del possibile.🔗 Leggi su Iltempo.it

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